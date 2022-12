Nord : huit trophées Rev3 pour récompenser le bâtiment durable

Ce jeudi 15 décembre 2022, à la Plaine Images à Roubaix, le CD2E, l’accélérateur de l’écotransition régional et la région Hauts-de-France ont remis pour la première fois Les Trophées Rev3, du nom de cette dynamique visant à construire une région plus durable et solidaire. Au final, huit projets se sont vus récompensés pour leur démarche exemplaire.