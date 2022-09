Nord : À Haubourdin, la résidence Marguerite-Yourcenar inaugurée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Nord Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La commune d’Haubourdin (Nord) étoffe son parc de logements sociaux avec la nouvelle résidence Marguerite-Yourcenar.

Livrée en deux temps, en octobre et en décembre 2021, la résidence Marguerite-Yourcenar a été inaugurée officiellement en juillet 2022. La cérémonie s’est déroulée en présence de Stéphane Boubennec, le directeur général de Partenord Habitat, et de Pierre Béharelle, le maire de la ville d’Haubourdin (Nord).

Afin de répondre à une demande variée de logements sociaux, ce programme immobilier propose 28 logements collectifs (17 appartements T2 et 11 appartements T3) ainsi que neuf logements individuels T4 et T5. Affichant un style architectural moderne, l’ensemble est complété par 37 garages et places de stationnement.

Bénéficiant du label « RT 2012 – 10% », chaque logement permettra aux futurs résidents de maîtriser leurs dépenses énergétiques. Écoperformants, ces logements s’inscrivent dans l’engagement de Partenord à proposer un bon niveau de confort thermique. Le projet se veut en effet respectueux de l’environnement, avec notamment la mise en place d’espaces verts et d’un espace jardin aux abords des logements individuels.

Le coût total de l’opération s’élève à plus de 6 millions d’euros.