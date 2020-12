Noisy-le-Grand : Econocom sera sur un site réhabilité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

DCB International poursuit sa stratégie d'investissement et va rénover un immeuble de 4 000 m².

DCB International, promoteur spécialisé dans l’immobilier tertiaire et la logistique, poursuit sa stratégie de développement près de Paris, plus précisément à Noisy-le-Grand (Seine-St-Denis). L’entreprise lyonnaise a récemment investi dans un immeuble de 4 000 m². Cet immeuble de bureaux doté d’un data center sera entièrement réaménagé. Le rafraîchissement des espaces et de l’aménagement intérieur feront aussi partie intégrante de la rénovation. Le groupe DCB International s’occupera de tous les travaux de mise aux normes de cet espace et BNP Paribas a pris en charge le financement de l’opération.

Ce projet est destiné à accueillir plusieurs entités d'Econocom, unique locataire de cet actif de 4 000 m². A noter que ce groupe européen se spécialise dans la transformation digitale des entreprises et des organisations publiques.