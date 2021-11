Noirmoutier-en-l’Île : travaux d’aménagement du cimetière Saint-Philibert

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

L’aménagement du cimetière Saint-Philibert se poursuit. La première phase des travaux a commencé fin août 2021.

Le cimetière Saint-Philibert, situé à Noirmoutier-en-l’Île, dans le département de la Vendée, fait l’objet d’un chantier d’aménagement. Son terrain argileux pose souvent des problèmes d’écoulement et de stagnation des eaux. Rappelons que le cimetière a été construit fin des années 70.

La première phase de ce chantier a débuté fin août et a été interrompue le 20 octobre pour permettre un accès au cimetière dans de bonnes conditions pour la Toussaint. Le chantier a repris et devrait prendre fin avant les vacances de Noël. Les travaux incluent l’assainissement du terrain permettant la récupération des eaux de pluie, ainsi que la végétalisation de la partie déjà occupée du cimetière. S’y ajoutent la pose de pavés et la plantation de nouveaux arbres. La seconde phase, indépendante de ces travaux, sera lancée début 2022. Elle portera notamment sur l’extension du cimetière et inclura à terme un columbarium.

Le coût total de ces travaux d’aménagement est estimé à près de 350 k€.