Noble Décor rejoint le réseau Pass, de Sikkens

Annoncé en milieu d'année 2022, le réseau Pass, de Sikkens Solutions, trace sa route. Ce complément de maillage formé par des indépendants adhérant à la marque compte un nouveau point de vente, à Villecresnes (94), à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Paris. Situé en zone industrielle, il s'étend sur 150 m² et stocke plus de 600 références, dans les marques Sikkens et Trimétal, mais aussi pour le no-paint.

Le point de vente, nouvellement créé, est exploité par la société Noble Décor, constituée en septembre 2022. Elle est gérée par Eric Mandhouj, par ailleurs entrepreneur en bâtiment.