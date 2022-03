Nikolaas Van Heucke prend les rênes de la Supply Chain chez Deceuninck France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Nikolaas Van Heucke devient responsable de la supply chain pour la filiale française. Il encadre tous les aspects logistiques, de l’approvisionnement jusqu’à la livraison des profilés et veille à la satisfaction clients.

Nikolaas Van Heucke œuvre au siège de Deceuninck depuis 5 ans, au sein de fonctions qui lui ont permis d’acquérir une forte connaissance de son environnement et la maîtrise des systèmes d’information et d’organisation. Nommé à la tête de la supply chain, une équipe composée de 19 personnes (gestionnaire achats, planneur, manager logistique, gestionnaire transports, caristes…), il a pour mission de travailler à l’introduction de la nouvelle gamme de profilés Elégant en France en étudiant notamment la meilleure stratégie pour faire vivre ensemble deux gammes d’un point de vue stockage et logistique. « Après deux ans de situation inédite, les consommateurs sont nombreux à vouloir améliorer leur habitat. Bien maîtriser la supply chain et piloter de manière agile la chaîne logistique constitue un véritable enjeu pour accompagner le développement de l’entreprise », précise le nouveau responsable.