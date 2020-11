NIETO SOBEJANO MET EN SCÈNE LA CITÉ DU THÉÂTRE

Porte de Clichy, dans le XVIIe arrondissement de Paris, la Cité du théâtre sera réalisée par les architectes espagnols Nieto Sobejano Arquitectos, associés aux Français Périphériques Marin + Trottin, désignés lauréats de ce projet lancé en 2016 sous la présidence de François Hollande. Sur le site des ateliers Berthier, construits en 1895 par Charles Garnier et inscrits à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques, ils doivent articuler un programme de 22 000 m2 SP où coexisteront l'Odéon-Théâtre de l'Europe, la Comédie-Française et le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Un projet organisé à la manière d'un décor théâtral, où se succèdent les plans de façade, ceux des bâtiments existants et celui du bâtiment neuf, qui apparaît comme un rideau végétal.