NIEMEYER, LES DESTINS CONTRASTÉS D'UN PATRIMOINE FRANÇAIS MÉCONNU

Après le Brésil, la France est le pays qui compte le plus grand nombre d'œuvres d'Oscar Niemeyer. Au-delà des célèbres édifices - le siège du Parti communiste à Paris ou la maison de la culture du Havre -, plusieurs bâtiments construits entre la fin des années 1960 et les années 1980 restent méconnus. Certains sont peu protégés, délaissés, ou ont déjà subi des atteintes à leur intégrité architecturale, paradoxalement souvent avec l'accord de leur auteur. La parution de l'ouvrage Oscar Niemeyer en France, un exil créatif , de Vanessa Gr ossman et Benoît Pouvreau, est l'occasion de dresser un état des lieux de ce patrimoine d'exception, dont la rénovation, la réutilisation et la préservation posent question.