Nicoll lance un raccord à sertir en polymère technique

Le leader européen des produits en matériaux de synthèse pour la gestion des fluides, Nicoll by Aliaxis, fait évoluer la technologie multicouche avec Fluxo-ZP. Premier raccord à sertir en polymère technique fabriqué en France, il est 65 % plus léger qu’un raccord en laiton tout en offrant la même performance hydraulique. Compatible avec les tubes multicouches Fluxo, il est disponible en manchons, coudes et tés, en diamètre 16, 20, 26 et 32 mm, pour répondre à de nombreuses configurations. Il peut être utilisé pour les réseaux de distribution d’eau chaude et froide sanitaire et de chauffage haute et basse température, en maison individuelle, bâtiment collectif ou tertiaire.

Résistant, haut débit, rapide à installer

Composé de PPSU (PolyPhénylSulfone), polymère thermoplastique que l’on retrouve sur les visières des casques de pompiers et des astronautes, Fluxo-ZP est hautement résistant à la chaleur, à la corrosion, aux chocs et aux agents chimiques. Son diamètre intérieur, plus important que celui des raccords en matériaux de synthèse standard, garantit le débit, réduit les pertes de charges et offre une performance hydraulique jusqu’à 40 % supérieure à ces derniers.

Grâce à sa conception sans joint, il évite l’étape d’ébavurage ou de chanfreinage du tube, réduit jusqu’à 10 % le temps d’installation et présente une plus longue durée de vie (50 ans à la pression de 10 bar, selon les tests réalisés). Un témoin d’insertion facilite l’étape de sertissage, qui peut être réalisée avec une mâchoire profil TH.

Bénéficiant d’un Avis technique du CSTB, cette nouvelle génération de raccords, en complément de la gamme en laiton (fabriqué avec du cuivre et du zinc), permet à Nicoll by Aliaxis d’anticiper les fluctuations du coût des matières premières (le prix du zinc a augmenté de 5,4 % en un an et celui du cuivre connaît d’importantes variations) et de privilégier la préservation de ces ressources minérales.