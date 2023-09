Nicolas Sebastianelli a quitté VM Matériaux pour Wendel

Nicolas Sebastianelli a quitté VM Matériaux où il était le directeur du pôle décoration depuis janvier 2022. Il a intégré la société Wendel, enseigne de sanitaire-chauffage forte de neuf points de vente (avec le site d’e-commerce sanitaire-distribution.fr) dans le Sud-Ouest. Il y occupe depuis juillet dernier le poste de directeur commercial ainsi que celui de directeur de l’agence de Mérignac, la plus grosse de cet adhérent du groupement Algorel. Sa mission est d’optimiser l’organisation commerciale et d’améliorer la rentabilité de l’agence bordelaise. Pour rappel, Wendel a enregistré, en 2022, un chiffre d’affaires de 45 M€, en hausse de 7 % par rapport à 2021. Et table pour 2023 sur un volume de ventes de 46 M€.