Nicolas Marty prend du galon au sein de Frans Bonhomme

Frans Bonhomme rapporte une nouvelle nomination. Nicolas Marty, actuel Directeur juridique, assurances, immobilier et relations sociales de l’enseigne spécialisée en solutions pour réseaux et infrastructures, prend du galon. Il vient d’accepter le poste de directeur des ressources humaines pour la France. Il n’abandonne pas pour autant ses précédentes fonctions. Il cumulera les deux postes.

Pour Pierre Fleck, président du Groupe Frans Bonhomme, « Nicolas apportera beaucoup au déploiement de notre politique de Ressources Humaines en France dans un contexte de transformation du Groupe Frans Bonhomme. Il a la charge d'accompagner l'ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs dans notre stratégie autour des deux axes majeurs : l'Expertise et le Digital au service de nos clients. Sa personnalité naturellement ouverte au dialogue, ses expertises et son engagement au service de Frans Bonhomme sont gages de réussite ».