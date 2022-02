Nicolas Marty, directeur juridique, assurances, immobilier et relations sociales du groupe Frans Bonhomme

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Matériaux de construction Supprimer France Supprimer Valider Valider

Nicolas Marty intègre le groupe Frans Bonhomme en novembre 2021 au poste de directeur juridique, assurances, immobilier et relations sociales. Il intègre ainsi le comité exécutif du groupe. Il succède à Cyril Chaudron.

Parcours professionnel de Nicolas Marty

Nicolas Marty débute sa carrière au sein du cabinet d’avocats Jones Day de 2005 à 2009 et a enseigné à l’Université Paris X-Nanterre avant d’intégrer la société Xerox France comme Juriste senior en 2012.

En 2013, il rejoint le groupe AXA et est nommé directeur juridique conformité en 2015 puis directeur juridique et de la gestion du risque en 2017. Il a notamment initié la mise en place des procédures de gestion contractuelle et du risque pour le département central des achats et a participé à la transformation numérique du Groupe et à sa restructuration à l’international dans des opérations de fusions et d’acquisitions.

Début 2021, il intègre le groupe Nestlé comme directeur des affaires juridiques en charge de l’ensemble des marques du groupe Nestlé en France. En novembre 2021, il rejoint le groupe Frans Bonhomme en qualité de directeur juridique, assurances, immobilier et relations sociales.

Formation de Nicolas Marty

Nicolas Marty est titulaire d’un DEA de droit du commerce international et européen. Il a effectué ses études de droit à Paris (Université Panthéon-Assas, Paris II et Paris-Ouest La Défense – Paris X) ainsi qu’à l’étranger (University College London et University College Dublin).