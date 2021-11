Nice : Une concertation publique est en cours concernant le projet du futur grand parc de la plaine du Var

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Valider Valider

À Nice, une concertation publique est actuellement menée dans le cadre du projet d’aménagement du futur grand parc de la plaine du Var.

Depuis le 3 novembre dernier et jusqu’au 1er décembre 2021, une concertation publique est ouverte concernant le futur grand parc de la plaine du Var.

Ce projet, conçu par la métropole de Nice (Alpes-Maritimes), vise à créer un écrin de verdure dans ce parc de 30 hectares situé à l’ouest de la ville. Il comprend trois champs d’aménagement. Le premier permettra de réaffirmer le rôle essentiel des espaces agricoles sur la partie nord du site. Le deuxième accueillera une passerelle piétonne de 1 km, de la route du Mercantour jusqu’au club hippique. Cette voie sera reliée à des cheminements qui sillonneront la zone agricole de Saint-Isidore. Le troisième champ d’aménagement, attenant au stade Charles-Ehrmann, sera doté de terrains, d’aires de jeux et d’un espace de loisirs sportifs.

L’objectif de l’aménagement du grand parc de la plaine du Var est d’augmenter la surface perméable du territoire, d’affirmer sa vocation agricole, et d’offrir des espaces naturels et ludiques, en plus d’améliorer la qualité de vie dans l’éco-vallée.