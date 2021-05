Nice : Razel-Bec et Vinci Construction viennent de démarrer le chantier sur la voie Mathis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les entreprises Razel-Bec et Vinci Construction vont réaliser les travaux de la phase 1 de la sortie ouest de la voie Mathis, à Nice.

La Métropole Nice Côte d’Azur (Alpes-Maritimes) a confié aux entreprises Razel-Bec et Vinci Construction le chantier de travaux publics portant sur l’aménagement d’une nouvelle sortie ouest de la voie Mathis. Cette initiative permet de désengorger cette liaison à l’autoroute A8 et de rendre plus fluide la circulation dans ce secteur congestionné.

Le coup d’envoi de la phase 1 vient d’être lancé par la Métropole Nice Côte d’Azur. Elle concerne notamment l’extension du trottoir et les deux voies avec bande d’arrêt d’urgence, sur 1 200 m de long. Razel-Bec et Vinci Construction vont travailler en premier lieu sur 400 m à l’air libre sur le quai militaire, en contrebas de l’avenue Grinda. Ensuite, elles effectueront une intervention sur environ 800 m en souterrain. Leur objectif est de créer une alternance de tranchées couvertes et ouvertes, et non pas un tunnel, depuis le parvis de la gare Saint-Augustin. Pour assurer cette phase 1, évaluée à 95 M€, les filiales de Razel-Bec et Vinci Construction, à savoir Sefi-Intrafor, Botte Fondations et Triverio Construction, ont formé un groupement. Quant au lot Voiries et Réseaux Divers (VRD), il est confié à un autre groupement, Watelet TP et Eurovia.

La phase 2 des travaux est estimée à 70 M€. Elle concerne la jonction avec l’autoroute A8 et devrait commencer en 2025-2026. Pour cette partie, les travaux seront présentés sous la forme d’un passage en tranchées ouvertes et couvertes sur plus de 500 m, mais avec un gabarit réduit.