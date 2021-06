Nice : poursuite des travaux de réaménagement de la Colline du Château

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Site classé Supprimer Valider Valider

La Colline du Château, à Nice, bénéficie d’un nouvel espace de verdure. Le projet entre dans le cadre des travaux de sauvegarde du site.

De nombreux travaux ont déjà été menés ces dernières années à la Colline du Château, à Nice (Alpes-Maritimes). Ils s’inscrivent dans un ambitieux projet de rénovation de ce site naturel prévu sur 15 ans, qui doit faciliter l’accès sur l’ensemble du parc. Il prévoit également la plantation de plus de 1 500 végétaux, la suppression des voiries et du stationnement, ainsi que la valorisation des vestiges.

Dernièrement, les travaux effectués sur le site de la Colline du Château portaient sur l’installation d’une pelouse récréative de plus de 6 000 m² en lieu et place du plateau sportif. Ce nouvel espace de verdure offre une belle vue sur la baie des Anges et le balcon méridional.

Rappelons que le projet de réaménagement global de la Colline du Château a été lancé en 2017. Pour sa réalisation, le comité de pilotage pour l’aménagement du site, composé d’élus de la majorité et de l’opposition, travaille avec des paysagistes, des botanistes et des archéologues. Ces professionnels travaillent en étroite collaboration avec l’architecte des Bâtiments de France, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA), et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur (DRAC PACA).