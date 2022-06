Nice Côte d'Azur : la maîtrise d'oeuvre du tramway T5 confiée à Ingérop, Egis et LA/BA Architecte

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Métropole Nice Côte d'Azur Supprimer Nice Supprimer Tramway Supprimer Ingérop Supprimer Egis Supprimer Ingénierie Supprimer Valider Valider

Le groupement TramVen (Ingérop mandataire) a remporté le contrat de maîtrise d’oeuvre de cette ligne qui doit relier, en 2028, l’est de Nice à La Trinité puis à Drap, situées au nord-est de la métropole Nice Côte d’Azur. Une première mise en service de la partie centrale est prévue fin 2025.

Longue de 7, 6 km et composée de 16 stations, la nouvelle ligne de tramway T5 de la métropole Nice Côte d'Azur desservira en 2028 les communes de Nice, La Trinité et Drap.

Sa conception a été confiée à un groupement baptisé TramVen (à prononcer TramVèn), composée d'Ingérop (mandataire), Egis et LA/BA Architecte.

Le groupement aura la tâche de développer dans un délai très court une ligne de tramway axée sur deux objectifs forts, environnementaux et sociétaux.

HQE

Ainsi, pour que le projet puisse être certifié HQE (Haute Qualité Environnementale), TramVen prévoit de travailler sur les îlots de chaleur en végétalisant le parcours dans la continuité des promenades plantées I et II du Paillon, de limiter l’imperméabilisation des sols, de recycler les matériaux et de porter une attention particulière à la biodiversité.

De plus, le projet de la ligne de tramway T5 devrait faire la part belle aux mobilités douces et à l’intermodalité. Une piste cyclable sera créée le long du tramway. Trois parkings P+R de plus de 250 places chacun seront implantés aux emplacements stratégiques pour faciliter le report du transport individuel vers le tramway.

Qualité urbaine

La création de la nouvelle ligne de tramway T5 a aussi une importance sociétale puisqu’elle permettra d’irriguer des secteurs de la Métropole en pleine mutation et ainsi d’améliorer la qualité urbaine des quartiers traversés. Enfin, une dimension culturelle est aussi apportée à ce projet puisque le tracé de la ligne reliera notamment le MAMAC (représentant l’école artistique de Nice) situé plus au sud, l’espace « Le 109 » pôle des cultures contemporaines de Nice, le théâtre Lino Ventura et la salle Jean Ferrat.