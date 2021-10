Nice acquiert Nortek Security & Control LLC

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’entreprise renforce sa position parmi les leaders mondiaux de l'automatisation des bâtiments et de la maison intelligente, en se portant acquéreur de Nortek Security & Control.

Développeur de technologies de pointe, filaires et sans fil, Nortek Security & Control propose des solutions de sécurité, de contrôle d'accès, de domotique, de santé et de technologies d’intelligence artificielle (IA) pour les marchés résidentiels et commerciaux. Fort d’un vaste portefeuille de produits, plus de 200 brevets et 12 marques leaders, l’entreprise s’est notamment distinguée en mars 2021 en lançant 2GIG Edge, un panneau de sécurité automatisé, doté de l'IA et d’un système d’analyse de pointe, récompensé par plusieurs prix industriels. Premier du secteur proposant un désarmement sans contact sécurisé par reconnaissance faciale, ce panneau bénéficie d’une ingénierie garantissant la sécurité des données biométriques du propriétaire, en les enregistrant uniquement sur le panneau.

Une R&D renforcée

L’entreprise vient d’être rachetée par Nice à Melrose Industries. Grâce à cette acquisition, Nice élargit son portefeuille de marques et de produits pour offrir à tous ses clients (résidentiels, commerciaux, industriels, pouvoirs publics…) une gamme complète de solutions intégrées (grand public, produits spécifiques installés par des professionnels, technologies pour la surveillance…). L’entreprise va pouvoir ainsi renforcer sa présence nord-américaine et élargir ses capacités en recherche et développement, un point favorable à l’innovation et au développement de solutions intégrées. « Cette acquisition étend considérablement notre présence mondiale, signale Lauro Buoro, Président et fondateur de Nice. Nice emploie désormais plus de 3 000 personnes sur cinq continents, détient 16 centres de R&D et de nombreux sites de production, tous au service de partenaires et clients présents dans plus de 100 pays ».

Une gamme de produits élargie

De son côté, Christopher Larocca, Président et CEO de Nortek Security & Control se félicite de rejoindre le Groupe Nice : « Nortek Control s'est forgé une renommée, sur le marché, de fournisseur de solutions innovantes, de pointe. Avec l'ajout des gammes de produits Nice, notre organisation consolidée offrira désormais l'un des portefeuilles produits d’avant-garde le plus vaste et le plus complet du marché ». Un point souligné également Roberto Griffa, PDG de Nice : « Avec un portefeuille de produits en pleine expansion et des ressources supplémentaires pour le développement de futures solutions, Nice se place désormais à un niveau supérieur, en tant que partenaire mondial de référence. Nice détient l’écosystème le plus complet du marché pour l’habitat, l’industrie, les bâtiments collectifs ou commerciaux. L’entreprise va également saisir des opportunités commerciales autour de l'Intelligence Artificielle ainsi que des technologies dédiées à la digitalisation de la santé personnelle ».