NGE Paysages chargé des aménagements paysagers et urbains du Grand Nancy

Un an après le rachat de DHR, NGE – via sa filiale NGE Paysages – vient de remporter trois lots de l’accord-cadre à bons de commande pour les aménagements paysagers et urbains de 20 communes de la métropole nancéienne.

Ces 3 marchés attribués par la métropole du Grand Nacy à NGE Grand Est et DHR sont signés pour une durée de 1 an renouvelables 3 fois.

Ils confortent NGE dans sa stratégie de proposer dans chacune de ses 14 régions multimétiers une expertise d’aménagements paysagers portée par sa filiale NGE Paysages.

Créée il y a un peu plus d’un an, NGE Paysages enregistre une croissance conforme à son plan de développement en étant déjà intégrée à plusieurs régions multimétiers de NGE en Bretagne, Pays de la Loire, Bourgogne Franche Comté, Normandie et Languedoc Roussillon.