NGE construira le centre de maintenance des trains de l’étoile ferroviaire de Nice

SNCF Voyageurs SUD AZUR, a attribué à NGE et TSO la construction du futur centre de maintenance et de remisage de Nice Saint-Roch pour l’exploitation des lignes Cannes /Grasse – Les Arcs/ Vintimille - Cannes / Nice/ Monaco/Vintimille et Nice à Azur (étoile de Nice).

Il s’agit d’une transformation du site actuel et d’une modernisation d’envergure qui permettra au futur exploitant d’être totalement autonome dans la maintenance des trains qui seront pris en charge, nettoyés et réparés sur site avec la construction d’un nouveau bâtiment pouvant accueillir 3 voies (futur bâtiment :136 mètres de longueur et 37,5 mètres de largeur, contre 70 et 26 mètres aujourd’hui, c’est Eiffage Métal qui assurera la charpente métallique) et la création d’équipements ferroviaires spécifiques (tour en Fosse, machine à laver, station-service…).

Les travaux ferroviaires comprendront le plan de voies, l’électrification, la signalisation ferroviaire, la mise en place d’un système de commande des installations centralisées.

Le challenge pour la réalisation de ce nouveau contrat d'un montant de 55 M€ sera de mettre à disposition ce nouvel atelier de maintenance en décembre 2024 tout en permettant à SNCF Voyageurs de poursuivre l’exploitation pendant les travaux et sans rupture du service ferroviaire.

L'ouverture définitive devra avoir lieu en mai 2025.