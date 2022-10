NGE construira la voie ferrée de la future ligne 5 du tramway de Montpellier

Après avoir été retenues pour assurer des dégagements d’emprise et le dévoiement de réseaux débutés en 2020 et finalisés en 2022, les entités régionales de NGE, Guintoli et EHTP ont été retenues pour les travaux de surface (lots 1 et 2 du marché d’infrastructures, le lot 3 étant en cours d’appel d’offres) de la ligne 5 du tramway de Montpellier.

En parallèle, TSO, filiale ferroviaire de NGE, a remporté le marché de construction de la voie ferrée de la future ligne sur le secteur Nord de Montpellier. TSO est mandataire du groupement constitué de Guintoli, Alstom, Spie Batignolles, Malet et Agilis (filiale NGE).

Ce marché, d’une durée de 38 mois, démarrera début 2023 et prévoit la création d’une nouvelle voie de tramway sur 5 km, desservant 8 stations entre Saint-Eloi et Clapiers.

TSO fournira également des éléments de voie pour le centre d’exploitation et de maintenance Les hirondelles.

A l’été 2023, un arrêt de la ligne 1 de tramway est prévu pour une durée de 13 semaines afin de permettre les travaux de raccordement du futur tramway à la station Saint-Éloi.

La ligne 5 du tramway de Montpellier permettra de renforcer le réseau existant vers le centre-ville et proposera une desserte de qualité vers les nombreux pôles d’activités, d’habitat et d’emplois métropolitains.

Enjeux environnementaux

De forts enjeux environnementaux sont à prendre en compte sur ce projet.

La présence de chiroptères contraindra à limiter l’éclairage du chantier et adapter le planning en fonction des périodes d’hibernation et de reproduction. Un balisage spécifique sera installé autour des zones de ponte pour protéger les cordulies à corps fin.

L’ensemble des déblais recyclables seront valorisés et serviront pour la mise en structure des futures voies ce qui réduira fortement le recours aux transports de matériaux et à l’extraction en carrières.