"NGE Bâtiment part à la conquête de nouveaux territoires et de nouveaux marchés", A. Tayar (NGE Bâtiment, ex-Cardinal Edifice)

Six ans après être passé dans le giron de NGE, Cardinal Edifice devient NGE Bâtiment. Alain Tayar, directeur général du pôle (un ancien du groupe Bouygues), explique ce changement de nom et les ambitions qui l'accompagnent.

Cardinal Edifice devient NGE Bâtiment. Pourquoi avoir attendu 6 ans avant de changer le nom de la marque ?

Cardinal Edifice est une entreprise dont la notoriété n’est plus à démontrer et qui a franchi le cap des 50 ans avec brio. Lors de l’acquisition de Cardinal Edifice par NGE en 2018, la volonté de la gouvernance était de déployer une transition en douceur, afin de respecter la culture de l’entreprise, et d’apprendre à travailler ensemble – Cardinal Edifice étant une entreprise de Bâtiment, NGE de Travaux Publics. Aujourd’hui l’entreprise est parfaitement intégrée dans l’offre multimétiers de NGE. J’en veux pour preuve les projets en cours, à l’image de la rénovation et réhabilitation en site occupé de 288 logements sociaux à Saint-Malo, l’Aréna Futuroscope de Poitiers en PPP, le Centre des Innovations de Rugby à Pantin en conception réalisation, le CHU de Nantes…



Qu’est-ce qu’implique ce changement de nom ?

Nous voulons nous tourner vers l’avenir avec une nouvelle phase de croissance pour NGE Bâtiment, qui nous amènera à doubler le chiffre d’affaires en trois ans (300 M€ en 2025). Pour y parvenir, nous nous développerons sur de nouveaux territoires en proposant une offre ambitieuse et entrepreneuriale sur de nouveaux marchés, comme la rénovation à forte technicité. Jusqu’à présent, les marchés remportés sur ce segment d’activité l’ont été de manière opportuniste. Nous allons nous structurer pour doubler cette activité (actuellement de 30 M€) de façon à ce qu’elle représente à termes 25% du CA de NGE Bâtiment.

