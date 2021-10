NGE associe Montefiore Investment à son capital

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Entreprises Supprimer France Supprimer NGE Supprimer Valider Valider

Montefiore Investment entrera au capital de NGE à hauteur de 28%.

NGE et Montefiore Investment ont signé le 5 octobre un protocole d’investissement permettant aux fondateurs, aux dirigeants et aux collaborateurs de NGE d’accueillir Montefiore Investment au capital de NGE. L’évolution de son capital met NGE en capacité de conforter sa croissance dynamique et sa stratégie.

Ce protocole d’investissement, qui a reçu l’avis favorable à l’unanimité des institutions représentatives du personnel de NGE, s’inscrit dans une opération d’évolution capitalistique soumise à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence. Elle intervient avec la sortie simultanée de Crédit Mutuel Equity après 10 années au capital de NGE.

Montefiore Investment entrera au capital de NGE à hauteur de 28%. A l’issue de cette évolution de l’actionnariat, le capital de NGE sera détenu par les fondateurs, les managers et les collaborateurs à hauteur de 72% - dont 21% pour les collaborateurs (à travers le FCPE NGE Actionnariat qui passera de 16,5% à 21%) - et Montefiore Investment pour 28%.