Nexity réorganise sa plateforme de services immobiliers aux entreprises

Une nouvelle entité a été créée afin de réunir plusieurs métiers complémentaires du groupe.

Trois ans après son lancement, la plateforme de services immobiliers dédiée aux entreprises Nexity Entreprises du groupe Nexity a annoncé, la semaine dernière, la création de Nexity@work.

La nouvelle entité réunit plusieurs métiers complémentaires du groupe Nexity. Ceux-ci « doivent être abordés de manière indissociée pour créer de la valeur : le conseil et l’aménagement (de l’assistance à maitrise d’ouvrage et conception à la réalisation) des espaces de travail, portée jusqu’à aujourd’hui par Nexity Contractant Général ; la valorisation des espaces communs, conciergerie et événementiel des bâtiments tertiaires, portée par Service Personnel et Week’in », lit-on dans le communiqué.

Nexity@work est piloté par deux directeurs généraux : Dominique Brunaud, chargé du design et de la construction, et Frédéric Patot, de l'expérience utilisateur.