Nexity et Gecina s'unissent pour le logement locatif

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Nexity Supprimer Gecina Supprimer Alain Dinin Supprimer France Supprimer Logement Supprimer Immobilier Supprimer Valider Valider

Les deux mastodontes de l’immobilier viennent d’annoncer la création prochaine d’une société de co-construction qui construira 4000 logements d’ici 4 ans à Paris et dans les grandes villes.

Nouvel arrivant dans le secteur de l’immobilier. Gecina et Nexity vont créer une société commune de co-promotion détenue à 60% par le leader de la promotion immobilière immobilier et à 40% par la première foncière de bureau. Objectif : construire 4 000 logements d'ici à quatre ans à Paris, dans sa région et d'autres grandes villes. Des habitations qui visent à "accroître l'offre de logements en particulier locatifs pour les ménages dans les métropoles françaises", promet Méka Brunel, patronne de Gecina, citée dans le communiqué.

Concrètement, cette société de co-promotion donne à Gecina la possibilité de s’impliquer dès le stade de la promotion aux côtés de Nexity. Les immeubles ainsi construits seront acquis par la filiale résidentielle de Gecina. Par ailleurs, les deux leaders privilégieront les constructions bas-carbone, notamment en bois et en ayant recours à l’économie circulaire.

Pour Nexity, cette nouvelle offre s’inscrit dans la stratégie de sa « plateforme de services » qui répond « aux besoins de ses clients, particuliers, entreprises, collectivités, et désormais investisseurs institutionnels », indique Alain Dinin, P-DG du promoteur immobilier. Enfin, cette société de co-promotion signe le grand retour de Gecina dans le résidentiel. Notamment dans le logement intermédiaire.