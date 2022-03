Nexity et Foncia s’engagent à massifier la rénovation globale des copropriétés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Copropriétés Supprimer Nexity Supprimer Ministère de la Transition écologique et solidaire Supprimer Plan Bâtiment durable Supprimer France Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Valider Valider

Foncia compte lancer des travaux globaux de rénovation énergétique sur 300 immeubles d'ici fin 2024. Nexity vise la rénovation de 10 000 logements en copropriété d'ici fin 2025.

La massification de la rénovation globale est possible. En tout cas, le gouvernement tente de fédérer les professionnels pour y parvenir.

En témoigne la signature, le 24 mars, d’un « Green Deal » par Foncia, Nexity, le Plan Bâtiment Durable et le ministère de la Transition écologique, selon leur communiqué commun.

Nexity : 10 000 logements à rénover

Nexity, via son Pôle services aux particuliers, « s’engage à avoir encadré et permis la rénovation de 10 000 logements en copropriété, réalisé 5 projets de surélévation et/ou densification permettant le financement de la rénovation énergétique de ces immeubles et avoir commandé ou réalisé 5 000 audits énergétiques dans le cadre du déploiement de l’offre d’accompagnement rénovation énergétique pour ses propriétaires bailleurs à fin 2025 », lit-on dans le communiqué.

En outre, le groupe immobilier promet de délivrer à un horizon non déterminé « un Visa Eco-rénovation » à ses plus de 1000 gestionnaires et assistants de copropriétés, qui seront sensibilisés à la rénovation globale. Un enjeu essentiel pour réduire au plus vite les consommations énergétiques et ainsi baisser la part d’énergies importées, alors que la fin des aides pour l’installation de chaudières au gaz est prévue dans neuf mois.

Foncia : 300 immeubles à rénover

De son côté, Foncia entend « lancer des travaux de rénovation énergétique globale sur 50 immeubles en 2022, sur 100 en 2023 et 150 en 2024 ». Un objectif atteignable car le leader national de l’administration des biens semble préparé à cette montée en puissance. En 2021, ses 1 500 gestionnaires ont été formés à la rénovation énergétique en partenariat avec La Copro des Possibles.

« Le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre et les copropriétés pèsent pour un tiers du parc résidentiel total. La rénovation énergétique de ces immeubles de copropriété est donc un levier majeur pour atteindre nos objectifs nationaux de lutte contre le réchauffement climatique », commente Stéphanie Dupuy Lyon, directrice générale de l’Aménagement, du logement et de la nature au ministère de la Transition écologique.

60 copropriétés rénovées ou en cours de rénovation

En 2018, Nexity avait signé un premier « Green Deal » avec le Plan Bâtiment Durable. Depuis, « plus de 500 collaborateurs ont participé à un dispositif rénovation énergétique training et l’ensemble des collaborateurs concernés ont eu accès à des ateliers (formation, identification des copropriétés cibles …) afin de contribuer à l’émergence de projets ».

A fin 2021, plus de 300 immeubles sont en cours d’études, AMO ou maîtrise d’œuvre et plus de 60 copropriétés ont été rénovées ou sont en cours de travaux.