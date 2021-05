Nevis Plus R32, la PAC air-air signée Ariston

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Ariston Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Climatisation Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant lance sa nouvelle gamme de PAC air-air, assurant chauffage et rafraichissement.

En remplacement de radiateurs électriques anciens ou en construction neuve, Ariston croit dans la PAC air-air. Le fabricant lance Nevis Plus R32, une gamme déclinée en mono- et multisplit. L'entretien comme la maintenance sont rendus plus rapides du fait d'un accès facilité aux différentes pièces de l'appareil, depuis un panneau frontal. Le flux d'air se régule sur douze vitesses, avec une pression acoustique réduite, pouvant atteindre 20 dB(A). La télécommande, la détection de présnece et la connectivité en wifi à l'application Ariston Clima favorise le pilotage adapté au mode de vie des occupants.