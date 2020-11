Netatmo présente son nouveau thermostat modulant intelligent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Thermostat intelligent Supprimer Logement connecté Supprimer Objet connecté Supprimer Chauffage Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Netatmo Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste des objets connectés renforce sa gamme Énergie avec le Thermostat Modulant Intelligent. Compatible avec les chaudières OpenTherm, ce nouveau produit combine praticité et économie d'énergie.

Le nouveau Thermostat Modulant Intelligent de Netatmo permet de contrôler son chauffage à distance, depuis son smartphone ou sa tablette via l’application Home + Control de Legrand. Compatible avec le HomeKit d’Apple, cet appareil connecté offre à l’utilisateur la possibilité d’ajuster son chauffage par la voix. En cas d’un éventuel dysfonctionnement de la chaudière, l’utilisateur est averti directement via application. C’est un outil qui est compatible avec la plupart des chaudières OpenTherm, et ce, quelle que soit l’énergie utilisée : gaz, bois ou fioul.

Une économie d'énergie non négligeable

Selon Fred Potter, fondateur de Netatmo et directeur technique du programme Eliot de Legrand, le Thermostat Modulant Intelligent a été conçu avec pour objectif de “permettre aux utilisateurs équipés d’une chaudière OpenTherm d’améliorer leur confort sans gaspiller d’énergie.” Ainsi, ce dernier chauffe la maison uniquement lorsque cela est nécessaire : la température diminue lorsque les habitants quittent leur logement, et augmente lorsqu’ils sont de retour. Si vous êtes absent pendant plusieurs jours, les modes Absents et Hors-Gel diminuent la consommation de chauffage. La fonction Auto‐Adapt, permet, quant à elle, d’analyser l’isolation de la maison et la température extérieure, ce qui réduit les risques de surconsommation d’énergie.

Enfin, le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo est éligible à la prime “Coup de pouce thermostat avec régulation performante” mise en place par le ministère de la Transition Écologique pour encourager les économies d’énergie.