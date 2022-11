NESTOR PERKAL JOYEUX JONGLEUR

Acteur incontournable dès les années 1980 - époque qui fait un retour remarqué dans les musées et galeries -, Nestor Perkal est designer, scénographe et architecte d'intérieur. Argentin installé à Paris depuis quarante ans, il a notamment contribué à la découverte du groupe italien Memphis auprès du public français. Sa patte : des aménagements lumineux, des objets au traitement chromatique assumé et un art de flatter la matière.