Néronde-sur-Dore : le chantier de la RD906 a débuté

Les travaux de la traverse de Néronde-sur-Dore ont commencé le 17 janvier et vont se poursuivre jusqu’au 17 mai.

Le chantier sur la RD906 à hauteur de Néronde-sur-Dore (Puy-de-Dôme) a commencé le 17 janvier 2022. L’opération concerne la sécurisation, l’aménagement, la végétalisation et la mise aux normes PMR. Elle porte sur la réduction de la largeur de la chaussée avec dévoiement, afin de réduire la vitesse des véhicules circulant sur la RD906. S’y ajoutent le marquage des entrées du bourg par un rétrécissement et un masque végétal, ainsi que des trottoirs avec des bordures infranchissables en enrobé grenaillé et en sable ciment. Par ailleurs, des quais de bus aux normes prévues pour les personnes à mobilité réduite seront réalisés. Cette mise aux normes PMR inclut également la réfection du parvis de la mairie. Quant à l’aménagement du bourg, des espaces paysagers sont prévus.

Dans le cadre de la réalisation des enrobés, la route sera fermée pendant une semaine, fin avril. Ainsi, une déviation sera installée afin de relier Courpière à Thiers (Puy-de-Dôme) par les routes départementales 223 et 2089. Ces travaux, d’une durée de quatre mois, sont financés par le conseil départemental du Puy-de-Dôme à hauteur de 320 000 euros. En outre, la commune bénéficie d’une aide de l’État pour la réalisation du parvis et l’accessibilité de la mairie, de la Région pour l’installation d’arrêts de bus, de l’Europe pour les aménagements paysager et du Département pour les aménagements communaux.