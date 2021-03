Nemours : 12 M€ pour le plan de réhabilitation thermique du quartier Beauregard

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Rénovation thermique Supprimer Rénovation urbaine Supprimer Valider Valider

La ville de Nemours fera l’objet d’un vaste programme de réhabilitation, d’un montant de 12 M€.

En réponse à la demande des habitants du quartier Beauregard, la municipalité de Nemours (Seine-et-Marne) a dévoilé un vaste plan de réhabilitation de 12 M€. Portant sur les habitations et les espaces publics, les travaux seront lancés vers la fin de l’année 2021 et s’étaleront sur six ans. Ils seront réalisés avec la collaboration du bailleur social Habitat 77. Valérie Lacroute, la maire, a tenu à rappeler aux habitants que le quartier fait l’objet d’autant d’attention que les autres secteurs de la ville.

Un diagnostic des infrastructures, préalable à l’établissement d’un planning de travaux, sera lancé en milieu d’année. Selon Denis Jullemier, président d’Habitat 77, l’essentiel, dans ce plan de réhabilitation thermique des bâtiments, c’est « l’amélioration de l’isolation des murs et de la ventilation des pièces pour éradiquer l’humidité afin de procurer confort et maîtrise de la consommation d’énergie ». Le programme comprend par ailleurs la rénovation du terrain multisports, l’agrandissement des places de stationnement et l’amélioration du chemin piétonnier menant au centre commercial de l’avenue de Lyon.