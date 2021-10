NEL, le chantier de Legallais pour doubler sa surface logistique normande

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Legallais Supprimer Entrepôts et locaux d’activités Supprimer Plateforme logistique Supprimer Immobilier logistique Supprimer Calvados Supprimer Valider Valider

Le distributeur normand disposera à l'horizon 2023 d'une surface logistique de 45 000 m², soit près du double de ses capacités actuelles.

NEL, pour Nouvel Entrepôt Logistique : c'est le nom de l'opération en cours chez Legallais, qui passera en novembre 2023 de 24 000 à 45 000 m² de surface. Le site de Saint-André-sur-Orne (Calvados) fera l'objet d'une extension, livrée debut 2022, de 3 000 m². Les mois suivants seront consacrés à l'équipement de ce bâtiment, avec des robots Knapp. Deux allées de racks équipées de 46 robots de type shuttle, détectant les produits et déterminant les points de saisie, s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Quatre nouveaux postes de picking et 43 000 emplacements supplémentaires de stockage seront ainsi créés.

Dans un deuxième temps, un second entrepôt sortira de terre, près du premier. 18 000 m² seront ainsi livrés à l'automne, avec 150 kWc de toiture photovoltaïque, pour l'autoconsommation et une certification Breeam Very Good. A l'horizon 2026, Legallais vise 70 000 références en stock. 50 emplois, principalement de logisticiens, seront créés.