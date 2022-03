NED passe dans le giron de Téréva

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Téréva Supprimer Photovoltaïque Supprimer Rhône Supprimer Valider Valider

Distributeur spécialisé en photovoltaïque, NED vient de signer son rachat par Téréva.

Un pied de plus dans le photovoltaïque pour Téréva. Le négociant spécialisé en sanitaire-chauffage vient effet d'acquérir NED, une société située à Chaponost (Rhône), et spécialisée dans la distribution de solutions photovoltaïques. Le fondateur Jérôme Rouch restera actionnaire minoritaire, et continuera de piloter l'activité. "Les valeurs et la technicité de NED, ainsi que sa position de leader sur le marché, ont été décisifs dans notre choix. Ce rapprochement va nous permettre de capter toute la valeur de croissance de ce marchéet de proposer à nos clients historiques des offres packagées de solutions photovoltaïques", déclare Didier Flavenot, DG de NED, dans un communiqué.

NED a réalisé l'an dernier un CA de 42 M€, et emploie 51 salariés sur trois sites : Lyon, La Roche-sur-Yon (Vendée) et Castries (Hérault).