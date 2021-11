Nebopan accueille un nouvel adhérent flamand

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Nébopan Supprimer Belgique Supprimer France Supprimer Valider Valider

La société belge Hout Luyten basée près d’Anvers, en Flandres, rejoint le groupement. C'est la deuxième adhésion pour Nebopan en 2021.

C’est la deuxième adhésion sur 2021 pour Nebopan. Après l’arrivée de la société auvergnate Scierie des Combrailles en juin dernier, le groupement annonce la venue de l’enseigne belge Hout Luyten.

Fondée en 1918 par Denis Luyten, l’enseigne, aujourd’hui dirigée par Alfons Luyten (4ème génération) est implantée à Herentals, près de la ville portuaire Anvers dans les Flandres. « Son activité principale est le négoce de bois, panneaux et produits finis dérivés du bois. Elle complète son activité par des prestations de services tel que le rabotage, le traitement des bois, la taille de charpente et l’usinage des panneaux et portes intérieures. » Elle réalise un chiffre d’affaires de près de 17 M€ et emploie 42 personnes.

Avec cette nouvelle adhésion, Nebopan renforce sa position de second acteur du marché des bois et dérivés. Le groupement recense 24 adhérents pour 85 points de ventes, et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 638 M€ en 2020.