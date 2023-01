Nebopan accueille un nouvel adhérent belge et change de président

Actualité riche pour Nebopan. L’adhérent de CMEM, et second acteur du marché du bois et des dérivés avec un chiffre d’affaires cumulé de 845 M€ en 2022, intègre une nouvelle société. Il s’agit Carlier Bois, un négociant basé à Namur en Belgique, et qui compte deux points de vente.

Nouveau président

Le groupement change aussi de président. Hervé Auger, dirigeant de la filiale du groupe Tanguy regroupant les enseignes Jean Hue- Socoda, Armor Bois, Armor Plafond Isolation et Armor Transformation, succède à Eric Martens pour un mandat de deux ans. Il sera entouré de Christophe Genson (dirigeant de la société Coste Bois) en qualité de vice-président et d’Elisabeth Polombo, trésorière, directrice générale du Groupe Ratheau.