Ne pas oublier les plus précaires pour penser le monde d'après

Le mouvement Habitat et Humanisme accompagne des personnes en situation de précarité sociale depuis 35 ans. La crise sanitaire de la Covid-19 a renforcé cette précarité pour bon nombre d'entre elles. Grâce à son adaptabilité et à un financement tant de l'État que de mécènes privés, le mouvementa pu poursuivre son action. Au moment de co-construire le monde de demain, il est nécessaire de ne pas oublier les plus précaires et d'appuyer la relance sur la solidarité.