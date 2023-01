Nathalie Rocher rejoint SGDB France

Retour au bâtiment pour Nathalie Rocher. Vice-présidente de Manitou en charge du marketing entre 2012 et 2013, puis directrice du digital chez Aliaxis entre 2014 et 2019, elle avait quitté cet univers pour le groupe O2, où elle était depuis juin 2019 directrice du marketing, du digital et du développement commercial. Cette diplômée de Paris-Dauphine rejoint le groupe Saint-Gobain, plus précisément DSC, la division sanitaire-chauffage de SGDB France (Cedeo, Clim+, CDLElec et Envie de Salle de bain). Elle y occupe le poste de directrice Digital, Clients & Services, Communication.