Nanteuil-lès-Meaux : l’école maternelle Oblin sera bientôt agrandie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Garantie de livraison Supprimer Valider Valider

La mise en service de l’école maternelle Oblin est programmée pour début 2022.

Le chantier d’extension de l’école maternelle Oblin à Nanteuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne) suit son cours. La pose de la première pierre a été effectuée par Régis Sarazin, maire de la ville, le 12 mai 2021. Les travaux vont durer jusqu’à la fin de l’année pour une ouverture prévue début 2022. Cette opération a pour but d’accueillir dans de bonnes conditions tous les nouveaux élèves de la commune. « On avait besoin d’ouvrir quelques classes, parce que la ville grandit. L’attractivité de Nanteuil-lès-Meaux n’est plus à prouver », indique l’élu.

À sa livraison, l’école proposera trois nouvelles classes pour trois niveaux différents, ainsi qu’un bloc sanitaire. « On construit en dur avec plein de couleurs et une possibilité de réagrandir si nécessaire », souligne Régis Sarazin. Ce dernier a insisté pour que les arbres en bordure de l’établissement et la cour soient conservés.