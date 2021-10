Nantes : une future maison de quartier à Halvêque-Beaujoire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Loire-Atlantique Supprimer Opération de construction Supprimer Valider Valider

À Nantes, la nouvelle maison de quartier Halvêque-Beaujoire comprendra des espaces coconstruits. Le début des travaux est programmé à l’horizon 2022.

À Nantes (Loire-Atlantique), le quartier Halvêque-Beaujoire se réinvente. En effet, ce secteur fait actuellement l’objet d’un vaste projet de transformation. La Ville, avec le soutien de Nantes Métropole, a investi plus de 12 M€ pour repenser les espaces publics et renforcer leurs équipements. Plusieurs opérations d’aménagement ont été prévues dans ce cadre, comme la construction d’une nouvelle maison de quartier. Celle-ci sera située à l’angle de l’avenue de la gare de Saint-Joseph et du boulevard de Beaujoire. Le début du chantier est programmé à l’horizon 2022. Notons que le renouvellement du quartier Halvêque-Beaujoire résulte d’une série de concertations publiques menées depuis 2017.

La future maison de quartier sera constituée d’espaces coconstruits afin de permettre le croisement des différents publics. Ainsi, elle prévoit l’intégration de la bibliothèque municipale de la Halvêque et de la ludothèque. Un café de type associatif sera, en outre, aménagé dans le même bâtiment, à proximité de l’espace d’accueil. Une serre culturelle sera par ailleurs créée dans la nouvelle maison de quartier.