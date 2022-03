Nantes: un nouveau signal vertical pour clore la transformation du parvis de la gare

Lauréat de la consultation lancée par Gares & Connexions portant sur la rénovation et l’extension de la tour SNCF de la gare de Nantes, Legendre Immobilier et un trio d’architectes - Silvio d’Ascia Architecture, Tetrarc et Calq – vont redonner du lustre à cet immeuble de bureaux, imaginé à l’origine comme pendant vertical du bâtiment « voyageurs ».