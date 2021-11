Nantes Métropole : le projet d’aménagement du complexe de Bellevue en phase de concertation publique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Loire-Atlantique Supprimer Concertation Supprimer Valider Valider

La concertation publique relative au projet d’aménagement du complexe de Bellevue se poursuivra jusqu’au 22 décembre 2021.

Nantes Métropole prévoit l’aménagement du complexe de Bellevue, qui englobe les portes de Carquefou, d’Anjou, de Sainte-Luce et du Vignoble, à l’est de Nantes (Loire-Atlantique). Cette opération a pour but d’améliorer les conditions de circulation sur le périphérique nantais, dont le trafic se retrouve perturbé par cet échangeur très fréquenté.

Depuis le 15 novembre, le projet fait l’objet d’une concertation publique. Cette dernière, qui va durer jusqu’au 22 décembre 2021, porte sur cinq possibilités d’aménagement, permettant de fluidifier le trafic et d’intégrer les circulations douces et les transports en commun. Toutes prévoient la réalisation d’un nouveau pont sur la Loire, à deux ou trois voies, en aval de celui existant, et la création d’une voie d’entrecroisement entre les portes de Carquefou et d’Anjou.

Cette enquête publique, engagée par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, se tiendra sous l’égide de la Commission nationale du débat public, garant du bon déroulement des échanges. Les habitants et les riverains peuvent apporter leur observation via un registre dématérialisé sur Internet. Outre l’outil numérique, des échanges sont prévus en présentiel. Ainsi, des réunions publiques de présentation et de partage auront lieu à Sainte-Luce-sur-Loire le 10 décembre, et le 14 décembre 2021 à Basse-Goulaine (Loire-Atlantique).

La solution retenue sera mise à l’étude en 2022, en vue d’une enquête publique d’ici 2024. Dans le meilleur des cas, les travaux débuteront en 2026-2027 pour une mise en service en 2030.