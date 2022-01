Nantes : le parking Commerce du centre-ville est à nouveau ouvert

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le parking Commerce, situé dans le centre-ville de Nantes, vient d’être remis en service après avoir bénéficié d’une cure de jouvence.

Le parking Commerce, situé au centre-ville de Nantes (Loire-Atlantique), a été remis en service le 10 janvier 2022. L’enceinte a fait l’objet de travaux de rénovation qui ont duré onze mois. Ils ont porté sur la réfection de l’étanchéité, la mise en conformité incendie, l’aménagement d’un espace d’accueil et la mise aux normes d’accessibilité à travers la création de deux ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. Une nouvelle signalétique, un enclos à vélos ainsi qu’un accès direct sur la place du Commerce par un kiosque de verre et d’acier ont également été aménagés. À cela s’ajoutent des locaux techniques supplémentaires et un hall d’accueil réhabilité.

L’opération dans son ensemble a coûté 4,3 millions d’euros. Pour la société NGE, gestionnaire du site, l’objectif était de disposer d’un parking plus pratique, accessible et sécurisé. Rappelons que l’équipement compte un nouveau biclooPark (stationnement pour vélos) de 305 places avec un accès contrôlé. Les autres niveaux offrent 433 places pour les voitures.