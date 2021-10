Nantes : le musée Dobrée sera entièrement rénové fin 2023 ou début 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Loire-Atlantique Supprimer Réhabilitation d'ouvrage Supprimer Valider Valider

Le chantier de rénovation du musée Dobrée de Nantes vient d’être lancé. Ce dernier ne rouvrira ses portes que fin 2023 ou début 2024.

Le musée archéologique Dobrée, dans le centre de Nantes (Loire-Atlantique), fait l’objet d’un vaste chantier de rénovation. Les travaux ont été lancés le lundi 27 septembre 2021. Ils visent à améliorer l’accessibilité du site, à offrir un musée à taille humaine, etc.

Dans le cadre de ce projet, divers travaux seront effectués dans ce site constitué du manoir Jean V du XVe siècle, du palais Dobrée du XIXe siècle et d’un troisième bâtiment des années 70. Le manoir bénéficiera de travaux d’extension, et ce, dans le respect de l’architecture et de l’histoire de ce lieu datant du XVe siècle. L’acier oxydé sera le principal matériau à utiliser dans ce chantier. Les espaces verts du musée seront également réaménagés.

Rappelons que la réhabilitation du musée Dobrée de Nantes, fermé depuis 11 ans, a rencontré plusieurs obstacles. Elle faisait l’objet de recours et de désaccords qui ont retardé la réalisation du projet. À cela s’est ajoutée la crise sanitaire, qui a engendré une hausse du coût de la rénovation. Initialement chiffré à 28 M€, ce vaste chantier va finalement nécessiter un investissement de 43 M€.