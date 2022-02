Nantes : la première pierre posée pour le futur hôpital public

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Nantes, le projet du futur hôpital, financé par l’État et le CHU, prévoit sur un même site les services de soin, de formation, de recherche et d’innovation.

Le Premier ministre Jean Castex a posé la première pierre du futur centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) le vendredi 21 janvier 2022. Ce nouvel hôpital public sera situé à proximité du pont des Trois-Continents, sur la rive sud de la Loire, face au fleuve et aux futurs parcs de l’île de Nantes. Sur une surface de plus de 220 000 m², il sera composé de 13 bâtiments, avec des allées et de la verdure. Les gros travaux devraient débuter en mai prochain pour une livraison estimée en 2027. Le projet est chiffré à plus de 1,2 milliard d’euros.

Ce futur hôpital sera un lieu lumineux, aéré et verdoyant. Ses locaux seront plus ergonomiques et tournés vers le bien-être des patients et des soignants. Selon le directeur général du CHU, Philippe El Sair, le projet rompt avec l’architecture monolithique qui manque d’humanité. Ce sera un hôpital urbain avec des promenades et des jardins. À terme, le nouveau CHU sera accessible facilement par la ligne de « busway » et les deux nouvelles lignes de tramway. À proximité, plus de 3 000 places de parking seront créées.