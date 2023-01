Nantes : Giboire lance la transformation de la tour Bretagne

Verrue urbaine ou élément majeur du paysage et du patrimoine nantais, à Nantes, la tour Bretagne et ses 144 m de haut ne laisse personne indifférent. Michel Giboire, président du groupe éponyme qui se présente comme « le plus nantais des promoteurs bretons », est de ceux qui pensent que cet édifice conçu par l’architecte Claude Devorsine et l’ingénieur-conseil Marcel André a encore un bel avenir devant lui et, notamment, en raison de son emplacement en plein centre-ville.

L’histoire de cette tour, lancée en 1965 et achevée en 1976, n’a pourtant jamais été simple. « Il s’est passé 10 ans entre sa conception et son inauguration et pendant ces années, le monde a changé avec l’arrivée de la crise pétrolière. Finalement, cette tour, symbole du tout voiture avec sa rampe prévue pour accéder à une station-service, est arrivée au mauvais moment et elle a mis des années à se remplir, concurrencée par les zones périphériques qui commençaient à pousser » résume Michel Giboire.

Une immense coquille vide

En 2017, la découverte de traces de poussières d’amiante dans certains volets de désenfumage du bâtiment a amené à la mise en sommeil progressive de la tour. Depuis juin 2020, ce marqueur de la ville de Nantes n’est plus qu’une immense coquille vide et seuls deux personnes l’occupent pour assurer le nécessaire entretien. Les copropriétaires, dont le groupe Giboire, ont dû continuer à supporter les charges (1 million d’euros par an) tandis que toutes les rentrées locatives étaient supprimées. « Durant ces deux ans, nous avons continué à acquérir des millièmes pour arriver à 66 %, fin 2022 » raconte Michel Giboire. Ces derniers jours, un accord a été conclu avec le groupe Lamotte, propriétaire de 10 %, ce qui porte désormais la part de Giboire à 76 %. Cette position au sein du syndicat a conduit le promoteur à porter un projet de transformation complète de la tour.

