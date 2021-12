Naissance de Sidiane, nouvelle organisation professionnelle pour la filière du diagnostic

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Diagnostic Supprimer Entreprises Supprimer France Supprimer Logement Supprimer Valider Valider

Huit entreprises du secteur se regroupent pour créer ce Syndicat Interprofessionnel du Diagnostic Immobilier, de l’Analyse et de la Numérisation de l’Existant. Objectif : structurer, représenter et défendre la filière pour mieux répondre collectivement aux exigences de la transition énergétique et de la lutte contre les pollutions dans les bâtiments.

Marquée par une année 2021 défavorable (pandémie, valse-hésitation sur le nouveau diagnostic de performance énergétique et nouvelles règles du jeu pour l'audit énergétique) la filière du diagnostic immobilier, du bâtiment et des travaux publics - qui intervient dans le cadre des ventes, locations ou gestion immobilières mais aussi dans l’identification de l’amiante dans les bâtiments et les infrastructures - a décidé de se fédérer pour peser dans la transition énergétique et la lutte contre la pollution.

Huit entreprises du diagnostic immobilier, du bâtiment et des travaux publics, représentant 2600 collaborateurs et 260 M€ de CA ont décidé de créer le Syndicat Interprofessionnel du Diagnostic Immobilier, de l’Analyse et de la Numérisation de l’Existant, Sidiane.

AC Environnement, Aléa Contrôles, Hypérion Développement - ADX groupe -EXPERTAM, AED Group, BTP Consultants, BTP Diagnostics, KOALYS-DIAGAMTER, EX’IM, QUALICONSULT Exploitation Immobilier

"Il apparaît aux membres fondateurs de Sidiane que les métiers, les entreprises et les acteurs du diagnostic immobilier, du bâtiment et du BTP manquent cruellement de reconnaissance dans leurs spécificités. Ils doivent être mieux considérés et représentés par un acteur de référence, légitime et expert, au même titre que le sont tout autant légitimement les métiers et les acteurs des filières de l’immobilier, du bâtiment et des travaux publics notamment", ont expliqué les fondateurs dans un communiqué.

Les membres du syndicat demandent que toute nouvelle norme soit conçue dans la concertation la plus large, "levier indispensable pour aboutir à des décisions crédibles, réalistes, applicables, conformes à l’intérêt général et aux objectifs communs et primordiaux que sont la transition écologique, la rénovation énergétique du bâti et des logements ainsi que la santé publique".

Sidiane, qui déposera ses statuts début 2022 souhaite intégrer tous les acteurs du diagnostic immobilier, du bâtiment et des travaux publics "qui veulent construire une filière forte, entendue et soucieuse de répondre aux mieux aux intérêts de tous, dans

une démarche constructive exigeante avec les pouvoirs publics comme ses partenaires des autres filières, du bâtiment, du logement et de l’immobilier notamment".