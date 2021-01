Naissance d'une offre commune entre Hager et Bubendorff dans la rénovation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Domotique Supprimer Volet roulant Supprimer France Supprimer HAGER Supprimer Hager Supprimer Valider Valider

Les deux groupes annoncent le lancement de Link, pour le pilotage des volets roulants en rénovation.

Pas toujours simple d'implanter de la domotique en rénovation. Pour résoudre cette difficulté, Hager et Bubendorff annoncent le lancement de Link. Cette clé USB se branche sur le contrôleur Coviva, de Hager. La connexion et le paramétrage sont assurés de façon rapide et intuitive, pour une large partie de la gamme de volets roulants et de motorisations radio de Bubendorff. Ainsi, les paramètres d'ouverture et de fermeture des volets roulants entrent dans les scénarios de vie programmables à l'aide de Coviva, en lien avec l'éclairage, le chauffage ou encore l'alarme.

Le produit est disponible chez les revendeurs Bubendorff et dans le réseau de distribution de matériel électrique partenaire de la marque Hager.