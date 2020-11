Naissance d'un géant italien du BTP

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Salini Impregilo Supprimer Europe Supprimer International Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

We build, ancien Salini-Impregilio a annoncé la reprise de l’un de ses principaux rivaux en difficulté, Astaldi et accélère la mise en place d’un géant italien du BTP.

« Projet Italie » prend forme. Ce grand projet lancé par We Build ( ex-Salini Impregilio) de bâtir un géant national de la construction et des infrastructures passe par une consolidation du secteur du BTP dans la péninsule.

Sur le même sujet L’Italie veut sauver son secteur de la construction en donnant naissance à un géant national

C’est pour cela qu’en février 2019 il endossait le casque de chevalier blanc pour sauver son rival Astaldi, lourdement endetté à hauteur de 2 milliards d’euros, notamment en raison des crises en Turquie et au Venezuela, où il est fortement exposé à travers de grands chantiers. Une offre était déposée avec une augmentation de capital fortement dilutive de 225 millions d’euros lui permettant à terme de détenir 65% du capital.

A l’issue de 21 mois de retards bureaucratiques et de négociations l’opération a été finalisée avec le soutien de la Cassa Depositi e Prestiti, des grandes banques du pays telles que Banco BPM, Intesa Sanpaolo et UniCredit mais aussi d’acteurs industriels importants comme Leonardo Del Vecchio (fondateurs de Luxottica) ou encore le fonds Elliott Management qui sont devenus actionnaires.

« Ensemble, nous serons plus grands, plus forts, mieux organisés et plus efficaces pour rivaliser sur les marchés internationaux et relancer le marché italien des infrastructures » a déclaré Pietro Salini, administrateur délégué de We Build, dans un communiqué.

[...]