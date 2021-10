Naissance à venir de France Rénov’

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Rénovation énergétique Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer France Rénov' Supprimer Négoce Supprimer Stores et fermetures Supprimer Valider Valider

Les points info service de l’Anah et le réseau FAIRE seront fusionnés sous la même bannière.

C’est la fin des points info service de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et du réseau FAIRE piloté par l’Ademe. Le 1er janvier prochain, ces deux services fusionneront pour faire place à France Rénov’.

Il s’agit d’un dispositif simplifié, doté d’une plateforme internet (france-renov.gouv.fr) et d’un réseau de conseillers uniques ainsi que d'un réseau unifié de 450 espaces conseil réparti sur toute la France. Ce réseau « va continuer de grandir en lien avec les collectivités locales et avec le financement du programme de certificats d'économie d'énergie », indique le ministère du Logement.

Accompagnateur

L’année 2022 sera également celle de la mise en place de « mon accompagnateur renov ». « Cet expert guidera le ménage de l’état des lieux du logement jusqu’à la réception des travaux en passant par le choix des travaux les plus pertinents et le choix des entreprises, rappelle-t-on au ministère. Il aura des compétences techniques, financières, administratives et au besoin, sociales. »

Dans un premier temps, les accompagnateurs rénov’ seront les plus de 1000 conseillers de France Rénov’. Au printemps 2022, comme prévu par la loi Climat et Résilience, un décret sera publié pour fixer les conditions permettant d’être agréé en tant qu’accompagnateur rénov’. La mise en place de ces nouveaux acteurs est prévue « pour le second semestre 2022 », précise-t-on au ministère. Le recours à ce professionnel sera gratuit pour les ménages modestes.

