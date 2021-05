Nailloux : le centre d’exploitation routier du conseil départemental de la Haute-Garonne changera bientôt d’adresse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Travaux Supprimer Haute-Garonne Supprimer Valider Valider

Le conseil départemental de la Haute-Garonne mettra en service son futur centre d’exploitation routier en octobre 2022.

Le conseil départemental de la Haute-Garonne se lance dans la construction de son nouveau centre d’exploitation routier, à Nailloux, sur l’emplacement des anciens ateliers municipaux. Le début des travaux, estimés à 2,20 M€, est attendu en septembre 2021, pour une mise en service en octobre 2022. La consultation des entreprises a été lancée en avril dernier. Ce futur centre remplacera l’actuel, qui est « exigu, ancien et peu fonctionnel, et (qui) génère quelques nuisances pour le voisinage résidentiel », selon les mots du conseil départemental.

Le nouveau centre sera équipé de deux bâtiments. Le premier, de 310 m², sera réparti sur deux niveaux. Il sera dédié à l’atelier et au garage des véhicules, et sera doté d’un box de stockage de matériaux, d’une pompe à essence, d’une aire de lavage et d’un abri à sel. Le second, de 220 m², sera quant à lui consacré à l’administratif. Il accueillera des bureaux, des vestiaires, une salle de repos et de réunion, un local séchoir, un local d’entretien ainsi que des locaux techniques. Un parking de dix places pour les agents sera créé devant ce bâtiment.