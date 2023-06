Naé, un papier peint à la main, biosourcé et personnalisable

Les nouveaux papiers peints Naé, proposés par le réseau Nuances d’Unikalo, sont réalisés à la main de manière artisanale, dans un atelier en Gironde, selon une technique de sérigraphie inspirée des manufactures traditionnelles. Ils sont fabriqués sur du papier intissé de 120 g/m² et peints avec la propre gamme de peintures biosourcées Naé d’Unikalo. Résistants, faciles à poser, ils se collent directement au mur sans encollage préalable.

Fonds et motifs personnalisables à l’infini

Proposés en six décors de base, avec le fond peint en Naé mat et le motif en Naé velours pour un effet de relief, les papiers peints sont entièrement personnalisables. Avec l’aide d’un configurateur en ligne, les coloris du fond ou ceux de chaque motif au sein d’un même décor peuvent être modifiés et pré-visualisés. Il est ainsi possible de créer sa propre combinaison de couleurs à partir des 361 teintes des peintures Naé.

Enfin, pour aller plus loin dans sa démarche d’écoresponsabilité, Unikalo ne propose que des lés de 53 x 280 cm (ou en hauteur sur mesure), sans rouleaux, pour limiter la consommation de matières. Le produit est à découvrir sur le site dédié aux gammes Naé, nae-deco.com.